Нападение на французского винодела в Одесской области прокомментировали в полиции
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 января. УНН. Житель с. Шабо Белгород-Днестровского района, который стрелял по собакам известного французского винодела Х.Лакарена, привлечен к административной ответственности. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
На 32-летнего охотника, который стрелял в собак французского винодела Х.Лакарена, составлен админпротокол.
Во время установления всех обстоятельств происшествия выяснилось, что на охотника, который имеет зарегистрированное гладкоствольное ружье, возвращаясь с охоты, набросились три пса винодела. С целью предотвращения нападения на себя, гражданин совершил неприцельный выстрел в сторону собак для их отпугивания. После чего собаки убежали обратно за забор. В свою очередь Х.Лакарен считает, что это было нападение на его семью с целью устрашения.
В связи с тем, что мужчина выстрелил из ружья на расстоянии менее 200 метров от населенного пункта, в отношении него составлен административный протокол по ст.174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.