Напад на французького винороба на Одещині прокоментували в поліції
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 січня. УНН. Жителя с.Шабо Білгород-Дністровського району, котрий стріляв по собаках відомого французького винороба Х.Лакарена, притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
На 32-річного мисливця, який стріляв у собак французького винороба Х.Лакарена, складено адмінпротокол.
Під час встановлення всіх обставин події з’ясувалося, що на мисливця, який має зареєстровану гладкоствольну рушницю, повертаючись з полювання, накинулися три оскалені собаки винороба. З метою запобігання нападу на себе, громадянин здійснив неприцільний постріл у бік собак для їхнього відлякування. Після чого собаки втекли назад за паркан. У свою чергу Х.Лакарен вважає, що це був напад на його родину із метою залякування.
В зв’язку з тим, що чоловік здійснив постріл з рушниці на відстані менше, ніж 200 метрів від населеного пункту, відносно нього складено адміністративний протокол за ст.174 Кодексу України про адміністративні правопорушення.