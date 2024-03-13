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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  26992 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  48020 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  113877 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  117572 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  117762 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124346 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127379 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123653 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114760 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114481 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
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Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

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Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

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Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

  •  10442 просмотра
Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

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СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  139951 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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11 марта 2024, 08:40  •  198599 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  282235 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  280569 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Яна Матвийчук, волонтер и предприниматель, утверждает, что налоговая политика, которую внедряет Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, серьезно тормозит украинскую экономику.

Экономика •   •  26992 просмотра
Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

Пик российской информационной операции "Перун", направленной на дискредитацию украинских и западных проукраинских политиков и оправдание российской агрессии, придется на день так называемых выборов президента россии.

Война •   •  10138 просмотра
Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

Украинская команда ветеранов и военнослужащих завоевала 36 медалей, в том числе 22 золотые, на "United States Air Force Trials 2024" в Лас-Вегасе, соревнуясь в 11 адаптивных видах спорта.

спорт •   •  7955 просмотра
Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

В россии сегодня утром была ограничена работа аэропорта "пулково" в санкт-петербурге на фоне атаки БПЛА по многим областям.

Война •   •  10442 просмотра
Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

13 марта над Сумской областью силы противовоздушной обороны области сбили 2 российских беспилотника "Шахед".

Война •   •  12859 просмотра
Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Служба безопасности Украины ночью осуществила атаки на три крупных нефтеперерабатывающих завода в россии - в рязани, кстово и киришах.

Война •   •  11777 просмотра
СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен

В 2023 году исполнительные службы в Украине взыскали рекордные 25,21 млрд грн долгов, что составляет лишь 6% от общей суммы долгов, которые должны были быть взысканы с должников.

Экономика •   •  10889 просмотра
Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен

Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.

Новости Мира •   •  10003 просмотра
Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Четыре человека погибли и более 40 получили ранения, в том числе дети, в результате российской атаки на Кривой Рог.

Общество •   •  14044 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

В Одесской области военнослужащие и некоторые другие категории государственных служащих могут получить беспроцентные кредиты на приобретение жилья по государственной программе.

Общество •   •  11052 просмотра
Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области