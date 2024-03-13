Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Налоговая политика, которую осуществляет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН высказала волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук.

Налоговая политика Гетманцева приведет к еще большему упадку экономики. Бизнес будет уходить в тень, закрываться, переезжать в европейские страны. Цель политики украинских налоговиков - контроль, а не рост экономики. А Украине сегодня необходим экономический рост и налоговая политика должна быть стимулирующей для открытия большего количества бизнесов именно в Украине. Больше бизнесов - больше налогов и больше ресурсов на оборону. А сегодня экономическая политика украинских чиновников направлена на уничтожение экономики - сказала Матвийчук.

По ее словам, сейчас налоговая политика Гетманцева сильно тормозит украинскую экономику.

"Чиновники меняются, в отставку уходят топ-руководители различных государственных звеньев, но Гетманцев сидит на месте. Публичная критика и протесты ФОПов никак не повлияли на него. То есть, кто-то очень заинтересован в том, чтобы Гетманцев оставался на том месте, где он сейчас", - отметила Матвийчук.

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По ее мнению, бизнес не заявляет публично о давлении со стороны налоговой и Гетманцева не из-за страха, а из-за неверия.

"Мне кажется, что не страх налогового давления сдерживает людей от открытого противостояния Гетманцеву - здесь именно вопрос того, что это, как оказалось, пустая трата времени. Гетманцев - чье-то протеже и публичное осуждение или недовольство сейчас ничего не решают. Все знают о Гетманцеве и его налоговых "произведениях искусства", но чтобы это все остановить - нужна политическая воля", - сказала Матвийчук.

Напомним

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать, как глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

Она также предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует.

Кроме того, Соседка заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд", на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.

По словам члена Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, бизнес в Украине уже находится в отчаянии. Он готов публично говорить о давлении на предпринимателей со стороны налоговой и силовиков.