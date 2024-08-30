Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Государственная налоговая служба уже более года не может завершить проверку банка "Конкорд", находящегося в процессе ликвидации. Длительность этого аудита указывает на сознательное затягивание процесса и вызывает серьезное беспокойство эффективностью работы налоговиков. Возникает вопрос, будут ли чиновники привлечены к ответственности за расходование государственных ресурсов и будут ли правоохранители проверять их действия на предмет злого умысла, пишет УНН.

Национальный банк принял решение о лишении "Конкорда" лицензии 1 августа 2023 года. После этого, в соответствии с процедурой ликвидации банка, был назначен ликвидатор от Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Кроме того, ГНС начала налоговую проверку.

Первая проверка длилась три месяца и по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен. Однако, по словам совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки, к этому акту "по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн". С таким актом проверки не согласился ликвидатор банка и подал свои возражения к документу. После чего была назначена дополнительная проверка, которая до сих пор продолжается.

Налоговые проверки являются необходимой частью контроля за деятельностью банковских учреждений, в том числе и находящихся в процессе ликвидации. Однако в ситуации с "Конкордом" возникает много вопросов из-за продолжительности налогового аудита. При нормальных обстоятельствах проверка финансового учреждения, находящегося в процессе ликвидации, должна была бы быть завершена в более сжатые сроки.

По словам юриста Сергея Лысенко, налоговая проверка не должна длиться так долго.

Это не налоговая проверка. Ни одна налоговая проверка, согласно Налоговому кодексу, не длится так долго. Ни документальная, ни выездная... По правилам, налоговая проверка длится до месяца - отметил Лысенко в эксклюзивном комментарии УНН.

Юрист отметил, что на такое затягивание сроков проведения аудита должна быть соответствующая реакция руководства ГНС или суда.

То, что налоговики до сих пор не составили акт о проверке "Конкорда", может свидетельствовать о сознательном затягивании процесса. Вероятно, они понимают, что нарушили закон во время первой налоговой проверки, начислив банку абсурдный штраф, и сейчас делают все возможное, чтобы как можно дольше оттягивать завершение дополнительного аудита, а значит и привлечение их к ответственности за незаконные действия.

Однако, не следует забывать, что налоговая служба финансируется из государственного бюджета, а проведение проверок требует значительного финансового и человеческого ресурса. Поэтому, когда проверка затягивается без обоснованных причин, это становится бременем для бюджета страны, что создает дополнительное давление на государственные финансы.

В ситуации с "Конкордом" получается, что налоговики уже год получают средства за проверку, которую, вероятно, и не проводят.

Стоит заметить, что на момент начала ликвидации банка он был прибыльным и имел достаточно средств для быстрого завершения этого процесса. Поэтому Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось в рекордные сроки выплатить средства 9 очередям вкладчиков и кредиторов "Конкорда". Однако, затягивание со стороны налоговиков может нивелировать эффективную работу Фонда и наложить негативный отпечаток на его достижения.

Поэтому возникает вопрос, эффективно ли используются государственные ресурсы и будет ли ответственность чиновников за затягивание процесса.

Напомним

Причиной решения НБУ о лишении лицензии "Конкорда" было якобы систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Хотя, как позже выяснилось, мискодингом (подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети, обычно связанная с операциями игорного бизнеса) в Украине занимаются даже государственные банки, в частности "Укргазбанк". Тем не менее, ему за это нарушение НБУ выписал лишь 60 млн грн штрафа. Как и Ощадбанку, Sense Bank, ПУМБ и многим другим за прошлый год. Они получили тоже штрафы от 150 тыс. до 10 млн грн.

Но "Конкорд", который за время своей работы не имел никаких замечаний со стороны международных платежных систем Mastercard и Visa, был лишен банковской лицензии. И это при том, что за 8 месяцев до решения НБУ об отзыве его банковской лицензии банк отключил эквайринг и продолжал быть прибыльным, что свидетельствовало о том, что он не зависел от мискодинга - это не было основной частью его доходов. Акционеры "Конкорда" считают такое решение регулятора несправедливым.

Они обратились в суд о незаконности действий НБУ, и первая судебная инстанция стала на их сторону. В частности, Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что даже несмотря на решение суда о незаконной ликвидации банковского учреждения, на рынок его вернуть невозможно.