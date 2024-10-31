Накануне Дня всех святых: во Львове зажгли лампадки на могилах павших Героев
Киев • УНН
Львовяне зажгли лампадки на могилах павших Героев накануне Дня всех святых. Городской голова Андрей Садовый отметил, что свет лампадок символизирует неугасающую память и любовь к защитникам.
Сегодня львовяне зажгли лампадки на могилах павших Героев. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
«Накануне Дня всех святых люди приходят на кладбище, чтобы помолиться и почтить память своих родных и близких. В это время мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и выражаем благодарность за их мужество и самопожертвование», - сообщил мэр Львова.
По словам мэра, свет лампадок - символ нашей памяти и неугасимой любви, которая объединяет нас в молитве за упокой душ павших Героев.