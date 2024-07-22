Наибольшая жара до середины недели удержится на юге и востоке - синоптики

До середины этой недели в ряде областей Украины, преимущественно на западе, ожидаются кратковременные дожди и грозы. На юге и востоке температура поднимется до 31°-34°, менее жарко будет на западе, где температура воздуха в четверг, как ожидается, не будет превышать 26°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков в следующие трое суток, 23-25 июля, в западных и Житомирской областях, завтра также и на востоке страны и Сумской области, а 24-25 июля и в Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°; днем 24-30°, в южных, 25 июля и в восточных и Днепропетровской областях 31-34°, в четверг в западных областях 21-26°.

В Киеве большинство дней с начала июля установили рекорды жары