Смотрителя за водоемами подстрелили в Ровенской области

Выстрел раздался с другой стороны водоема. Раненому удалось самостоятельно добраться до дома 57-летнего местного жителя, который и вызвал скорую и полицию. Мужчину госпитализировали.

По факту умышленного средней тяжести телесного повреждения в полиции проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).