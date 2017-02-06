Смотрителя за водоемами подстрелили в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Огнестрельное ранение ноги получил работник Дубенского межрайонного управления водного хозяйства в Ровенской области. Мужчину подстрелил неизвестный во время обхода пруда в селе Лидава. Об этом проинформировали в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, сообщает УНН.
Выстрел раздался с другой стороны водоема. Раненому удалось самостоятельно добраться до дома 57-летнего местного жителя, который и вызвал скорую и полицию. Мужчину госпитализировали.
По факту умышленного средней тяжести телесного повреждения в полиции проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).