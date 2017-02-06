Наглядача за водоймами підстрелили на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вогнепальне поранення ноги отримав працівник Дубенського міжрайонного управління водного господарства, що на Рівненщині. Чоловіка підстрелив невідомий під час обходу ставка в селі Лідаво. Про це проінформували у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, повідомляє УНН.
Постріл пролунав з іншого боку водойми. Пораненому вдалося самостійно дістатися до будинку 57-річного місцевого жителя, який і викликав швидку та поліцію. Чоловік госпіталізований.
За фактом умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження у поліції проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).