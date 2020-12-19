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Нагорный Карабах: в Ереване тысячи людей поминают погибших и требуют отставки Пашиняна

Киев • УНН

 • 10992 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В субботу требовать отставки премьер-министра и его правительства пришли, по разным данным, от 12 до 15 тысяч человек. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Нагорный Карабах: в Ереване тысячи людей поминают погибших и требуют отставки Пашиняна

Сообщается, что по словам единого кандидата от оппозиции на пост премьер-министра Вазгена Манукяна, "Пашинян должен уйти, чтобы избавить страну от новых потрясений".

"Говорят, двух с половиной лет власти Пашиняна было недостаточно для того, чтобы добиться заметных изменений, но за такое время мы в начале 90-х годов сумели создать национальную армию и победить в войне против Азербайджана", - сказал он.

Манукян обратился к населению страны с призывом сделать все, чтобы Пашинян подал в отставку и дал возможность новой временной власти подготовить страну к внеочередным выборам в парламент.

Лидеры оппозиции заявили, что не прекратят массовых акций гражданского неповиновения до тех пор, пока "власть не поймет, что пришло время уйти и ответить за все ошибки, допущенные за время пребывания у власти Пашиняна", сообщает агентство.

"С полудня вторника, 22 декабря, на территории всей страны будет объявлена общенациональная забастовка", - сказал один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.

По его словам, именно в этот день граждане страны должны продемонстрировать власти свое решительное несогласие с политикой Пашиняна, "после чего республика станет Арменией без Никола".

Сообщается, что митинг завершился шествием к церкви Святого Григория Просветителя, где состоялась поминальная служба в память о погибших в войне в Нагорном Карабахе.

Как сообщал УНН, сегодня в Армении начался трехдневный общенациональный траур по погибшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее пресс-служба правительства заявила, что в субботу состоится траурный марш от площади Республики к мемориальному комплексу Ераблур, его возглавит премьер-министр Никол Пашинян.

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