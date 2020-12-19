Нагірний Карабах: у Єревані тисячі людей поминають загиблих і вимагають відставки Пашиняна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У суботу вимагати відставки прем'єр-міністра і його уряду прийшли, за різними даними, від 12 до 15 тисяч осіб. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Повідомляється, що за словами єдиного кандидата від опозиції на пост прем'єр-міністра Вазгена Манукяна, "Пашинян повинен піти, щоб позбавити країну від нових потрясінь".
"Кажуть, двох з половиною років влади Пашиняна було недостатньо для того, щоб домогтися помітних змін, але за такий час ми на початку 90-х років зуміли створити національну армію і перемогти у війні проти Азербайджану", - сказав він.
Манукян звернувся до населення країни із закликом зробити все, щоб Пашинян подав у відставку і дав можливість новій тимчасовій владі підготувати країну до позачергових виборів до парламенту.
Лідери опозиції заявили, що не припинять масових акцій громадянської непокори до тих пір, поки "влада не зрозуміє, що прийшов час піти і відповісти за всі помилки, допущені за час перебування при владі Пашиняна", повідомляє агентство.
"З полудня вівторка, 22 грудня, на території всієї країни буде оголошено загальнонаціональний страйк", - сказав один із лідерів опозиції Ішхан Сагателян.
За його словами, саме у цей день громадяни країни повинні продемонструвати владі свою рішучу незгоду з політикою Пашиняна, "після чого республіка стане Вірменією без Нікола".
Повідомляється, що мітинг завершився ходою до церкви Святого Григорія Просвітителя, де відбулася поминальна служба на пам'ять про загиблих у війні в Нагірному Карабасі.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Вірменії почався триденний загальнонаціональний траур за загиблими під час бойових дій у Нагірному Карабасі.
Раніше пресслужба уряду заявила, що у суботу відбудеться траурний марш від площі Республіки до меморіального комплексу Ераблур, його очолить прем'єр-міністр Нікол Пашинян.