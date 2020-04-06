Нафтогаз: в украинских хранилищах сохраняется рекордный объем газа - около 16 млрд кубометров

"На 31 марта 2020 года в украинских ПХГ хранится 15,9 млрд куб. м природного газа. Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние 10 лет. Так, год назад, по состоянию 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины сохранялось на 80% меньше природного газа - 8,8 млрд куб.м", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время 1,6 млрд куб. м газа находится в режиме "таможенного склада" (1095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

"На сегодня все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, бизнес до сих пор не оплатил таможенные платежи за импорт более 50 тыс. кубов газа, поэтому госбюджет недополучил 47 млн грн.