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Нафтогаз: в українських сховищах зберігається рекордний обсяг газу - близько 16 млрд кубометрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 31 березня 2020 року, в українських ПСГ зберігалося 15,9 млрд кубометрів газу, що становить найвищий показник за останні 10 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

"На 31 березня 2020 року в українських ПСГ зберігається 15,9 млрд куб. м природного газу. Це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні 10 років. Так, рік тому, станом 31 березня 2019 року, в ПСГ України зберігалося на 80% менше природного газу – 8,8 млрд куб.м", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі 1,6 млрд куб. м газу знаходиться в режимі "митний склад" (1095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.

"На сьогодні всі підземні сховища газу працюють у штатному режимі. Зобов’язання перед клієнтами виконуються в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бізнес досі не сплатив митні платежі за імпорт понад 50 тис. кубів газу, через це держбюджет недоотримав 47 млн грн.

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