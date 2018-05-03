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В "Укртрансгазе" сменили руководителя

Киев • УНН

 • 14423 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Наблюдательный совет национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" согласовал назначение временно исполняющим обязанности президента частного акционерного общества "Укртрансгаз" члена правления, вице-президента Андрея Хоменко. Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза", передает УНН.

В "Укртрансгазе" сменили руководителя

С 27 апреля 2018 года, согласно решению акционера №182, Андрей Хоменко приступил к исполнению служебных обязанностей на этой должности. Полномочия вр.и.о. президента компании Мирослава Химко прекращены в связи с истечением срока действия его контракта.

"Мой контракт завершился еще в декабре, но была договоренность с руководством "Нафтогаза", что до завершения отопительного сезона 2017/2018 я продолжу выполнять обязанности руководителя "Укртрансгаза". Понятно, что смена руководства в "Укртрансгазе" посередине сезона пикового потребления газа страной могла спровоцировать дополнительные риски для работы ГТС, - этого мы не могли себе позволить. Итак, мы успешно прошли эту зиму, несмотря на все сложности и провокации "Газпрома"... Сейчас есть четкий план дальнейших действий по развитию украинской ГТС и обеспечению ее эффективной работы после окончания контракта на транзит в 2019 году. В соответствии с ним мы должны двигаться дальше", - прокомментировал новое назначение Мирослав Химко.

Андрей Хоменко в течение последних 5 лет возглавлял ООО "Энерджи Стернард Индастриз", был советником гендиректора ПАО "Сумское машиностроительное НПО" и представительства АО "Группа "Энергетический стандарт", а также работал в должности генерального директора ГП "НПК "Заря-"Машпроект", продукция которого поставляется, в частности, для проектов модернизации объектов ГТС Украины.

В декабре 2017 года Андрей Хоменко был избран членом правления, вице-президентом ОАО "Укртрансгаз" по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и капитального строительства.

Ранее в "Нафтогазе" утвердили оценочную стоимость "Укртрансгаза".

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