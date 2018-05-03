В "Укртрансгазі" змінили керівника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Наглядова рада національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україна" погодила призначення тимчасово виконуючим обов’язки президента приватного акціонерного товариства "Укртрансгаз" члена правління, віце-президента Андрія Хоменка. Про це повідомили у прес-службі "Укртрансгазу", передає УНН.
З 27 квітня 2018 року, згідно із рішенням акціонера №182, Андрій Хоменко приступив до виконання службових обов’язків на цій посаді. Повноваження т.в.о. президента компанії Мирослава Химка припинені у зв’язку із закінченням терміну дії його контракту.
“Мій контракт завершився ще в грудні, але була домовленість з керівництвом „Нафтогазу“, що до завершення опалювального сезону 2017/2018 я продовжу виконувати обов’язки керівника "Укртрансгазу“. Зрозуміло, що зміна керівництва в "Укртрансгазі“ посередині сезону пікового споживання газу країною могла спровокувати додаткові ризики для роботи ГТС, — цього ми не могли собі дозволити. Отже, ми успішно пройшли цю зиму, незважаючи на всі складнощі та провокації "Газпрому“... Наразі є чіткий план подальших дій з розвитку української ГТС та забезпечення її ефективної роботи після закінчення контракту на транзит у 2019 році. Відповідно до нього ми повинні рухатися далі”, - прокоментував нове призначення Мирослав Химко.
Андрій Хоменко упродовж останніх 5 років очолював ТОВ “Енерджи Стернард Індастриз”, був радником гендиректора ПАТ “Сумське машинобудівне НВО” та представництва АТ “Група “Енергетичний стандарт”, а також працював на посаді генерального директора ДП "НВК “Зоря-“Машпроект”, продукція якого постачається, зокрема, для проектів модернізації об’єктів ГТС України.
У грудні 2017 року Андрія Хоменка було обрано членом правління, віце-президентом ПАТ "Укртрансгаз" з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва.
Раніше у “Нафтогазі” затвердили оціночну вартість “Укртрансгазу”.