Нафтогаз объявил о выходе из дефолта: компания рассчиталась по платежам

Цитата

“Это очень важное событие, как для Нафтогаза, так и для государства в целом, с точки зрения доверия инвесторов, с точки зрения доверия кредиторов к Украине и к нашему сегменту нефтегазового. На самом деле Нафтогаз вышел из дефолта, достигнув достаточно привлекательных условий реструктуризации. На этой неделе мы рассчитались по платежам. Поэтому на сегодняшний день я могу сообщить, что Нафтогаз уже не находится в техническом дефолте и является абсолютно здоровой, с точки зрения финансов, организацией и уверенно смотрит в следующую зиму”. - сообщил Чернышов.

Напомним

В июле инвесторы Нафтогаза поддержали реструктуризацию еврооблигаций 2022/2026 годов. Как тогда сообщил председатель правления компании Алексей Чернышов, Нафтогаз выходит из дефолта по евробондам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регулятор уменьшил финансовую нагрузку на отдельную категорию потребителей газа