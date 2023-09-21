Нафтогаз объявил о выходе из дефолта: компания рассчиталась по платежам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Нафтогаз вышел из дефолта, договорившись о реструктуризации долга на выгодных условиях. Как сообщил в эфире телемарафона председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, компания рассчиталась по платежам и теперь имеет стабильные финансы, передает УНН.
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“Это очень важное событие, как для Нафтогаза, так и для государства в целом, с точки зрения доверия инвесторов, с точки зрения доверия кредиторов к Украине и к нашему сегменту нефтегазового. На самом деле Нафтогаз вышел из дефолта, достигнув достаточно привлекательных условий реструктуризации. На этой неделе мы рассчитались по платежам. Поэтому на сегодняшний день я могу сообщить, что Нафтогаз уже не находится в техническом дефолте и является абсолютно здоровой, с точки зрения финансов, организацией и уверенно смотрит в следующую зиму”. - сообщил Чернышов.
Напомним
В июле инвесторы Нафтогаза поддержали реструктуризацию еврооблигаций 2022/2026 годов. Как тогда сообщил председатель правления компании Алексей Чернышов, Нафтогаз выходит из дефолта по евробондам.
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