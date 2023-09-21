Нафтогаз оголосив про вихід з дефолту: компанія розрахувалася по платежах

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“Це дуже важлива подія, як для Нафтогазу, так і для держави в цілому, з точки зору довіри інвесторів, з точки зору довіри кредиторів до України і до нашого сегмента нафтогазового. Насправді Нафтогаз вийшов з дефолту, досягнувши досить привабливих умов реструктуризації. На цьому тижні ми розрахувалися по платежах. Тому на сьогоднішній день я можу повідомити, що Нафтогаз вже не знаходиться в технічному дефолті і є абсолютно здоровою, з точки зору фінансів, організацією і впевнено дивиться у наступну зиму”. - повідомив Чернишов.

Нагадаємо

У липні інвестори Нафтогазу підтримали реструктуризацію єврооблігацій 2022/2026 років. Як тоді овідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, Нафтогаз виходить із дефолту відносно євробондів.

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