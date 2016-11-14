"Нафтогаз" не спешит передавать новому оператору ГТС активы и полномочия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать передачу активов новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины" после принятия решения Стокгольмским арбитражем весной следующего года. Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев, сообщает пресс-служба НАК, передает УНН.
"Нафтогаз приветствует решение правительства о создании нового оператора ГТС, оно полностью соответствует философии реформирования украинского газового рынка и европейским нормативам. Мы ожидаем, что сможем начать передачу активов в новую структуру после вынесения решения Стокгольмского арбитража весной следующего года", - отметил А.Коболев.
Напомним, 9 ноября Кабинет министров Украины принял постановление №801 "О создании публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины".
По словам вице-премьер-министра В.Кистиона, создание независимого оператора является первым шагом к ликвидации монополии "Нафтогаза".
В профильном Комитете ВР убеждены, что без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.
При этом, сам оператор ГТС - "Укртрансгаз" хочет отделиться от "Нафтогаза" до завершения стокгольмского процесса.
"По нашим расчетам (исходя из данных ПАО "Укртрансгаз"), доля "Нафтогаза" в поставках промышленных потребителей за 8 месяцев 2016 года составила 8,02%. По приблизительным расчетам на основании информации ПАО "Укртрансгаз", для сегмента промышленности индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет не менее 1051, что свидетельствует о средней концентрации рынка природного газа Украины в этом сегменте.
Вероятно, что доля "Нафтогаза" в зимние месяцы повысится. Но монополизм этой компании может заключаться не только в этом. Оператор украинской ГТС - ПАО "Укртрансгаз" - пока находится в прямом административном подчинении НАК "Нафтогаз Украины". Это ненормальная ситуация", - отмечают эксперты.