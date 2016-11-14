“Нафтогаз” не поспішає передавати новому оператору ГТС активи і повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" планує розпочати передачу активів до новоствореного ПАТ "Магістральні газопроводи України" після ухвалення рішення Стокгольмським арбітражем навесні наступного року. Про це заявив голова правління компанії Андрій Коболєв, повідомляє прес-служба НАК, передає УНН.
“Нафтогаз вітає рішення уряду про створення нового оператора ГТС, воно повністю відповідає філософії реформування українського газового ринку та європейським нормативам. Ми очікуємо, що зможемо розпочати передачу активів до нової структури після винесення рішення Стокгольмського арбітражу навесні наступного року”, — зазначив А.Коболєв.
Нагадаємо, 9 листопада Кабінет міністрів України прийняв постанову №801 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України”.
За словами віце-прем’єр-міністра В.Кістіона, утворення незалежного оператора є першим кроком у ліквідації монополії “Нафтогазу”.
У профільному Комітету ВР переконані, що без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.
При цьому, сам оператор ГТС — “Укртрансгаз” хоче відділитися від “Нафтогазу” до завершення стокгольмського процесу.
“За нашими розрахунками (виходячи з даних ПАТ „Укртрансгаз“), частка „Нафтогазу“ в постачанні промислових споживачів за 8 місяців 2016 року склала 8,02%. За приблизними розрахунками на підставі інформації ПАТ „Укртрансгаз“, для сегмента промисловості індекс Хіршмана-Херфіндаля становить не менше 1051, що свідчить про середню концентрацію ринку природного газу України у цьому сегменті****.
Вірогідно, що частка „Нафтогазу“ в зимові місяці підвищиться. Але монополізм цієї компанії може полягати не лише в цьому. Оператор української ГТС — ПАТ „Укртрансгаз“ — поки що перебуває у прямому адміністративному підпорядкуванні НАК „Нафтогаз України“. Це ненормальна ситуація”, — відзначають експерти.