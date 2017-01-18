"Нафтогаз" не будет платить 5,3 млрд долл. "Газпрому" по счету 2016 года до решения суда в Стокгольме

"Не планируем оплачивать счет от" Газпрома "на сумму 5,3 млрд долл. за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. Это в три раза больше, чем мы заплатили за весь импорт (из Европы) в 2016 году. Газпром ссылается на положение "бери или плати". Наша позиция остается неизменной: арбитраж решит, должно ли применяться это положение ", - сообщили в" Нафтогазе ".

Отмечается, что "Нафтогаз" заплатил за весь газ из Европы в 2016 году 1,6 млрд. долл.

"То есть на газ из Европы в 2016 году мы потратили в 3 раза меньше, чем должны были бы потратить на газпромовский газ. Если бы мы заплатили столько, сколько хочет" Газпром ", то ВВП Украины в 2016 году не вырос бы на 1,5% , а упал бы на 2,5%. Об девальвации гривны, дефиците госбюджета можете додумать сами. Вот реальный результат наших действий. В частности того, что мы создали возможности получать необходимые объемы импортируемого газа из Европы. И поэтому теперь "Газпром" не в состоянии нас шантажировать прекращением поставок газа. Мы тратим на импортируемый газ в три раза меньше денег, а с "Газпромом" разбираемся в Стокгольмском арбитраже ", - подытожили в" Нафтогазе ".

Как сообщал УНН, 4 января председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что они готовы к сценарию, при котором российский газовый монополист "Газпром" может спровоцировать кризисную ситуацию на газовом рынке Украины и Европейского Союза зимой 2017 года.