"Нафтогаз" не будет платить 5,3 млрд долл. "Газпрому" по счету 2016 года до решения суда в Стокгольме

ukru
15:33 • 74581 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 101238 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 103040 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 125910 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 110495 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118861 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129563 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140031 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144413 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 102470 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 109653 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 120177 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 102486 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 89922 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 74571 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 51080 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 89922 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 125908 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 163482 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134604 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142993 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148049 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146725 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150224 просмотра
Актуальное
"Нафтогаз" не будет платить 5,3 млрд долл. "Газпрому" по счету 2016 года до решения суда в Стокгольме

"Нафтогаз" не будет платить 5,3 млрд долл. "Газпрому" по счету 2016 года до решения суда в Стокгольме

Киев • УНН

 • 10442 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Российский "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет в сумме 5,3 млрд долл. за газ, который не был получен или заказан  украинской стороной до решения Стокгольмского арбитража. Об этом говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook, передает УНН.

"Не планируем оплачивать счет от" Газпрома "на сумму 5,3 млрд долл. за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. Это в три раза больше, чем мы заплатили за весь импорт (из Европы) в 2016 году. Газпром ссылается на положение "бери или плати". Наша позиция остается неизменной: арбитраж решит, должно ли применяться это положение ", - сообщили в" Нафтогазе ".

Отмечается, что "Нафтогаз" заплатил за весь газ из Европы в 2016 году 1,6 млрд. долл.

"То есть на газ из Европы в 2016 году мы потратили в 3 раза меньше, чем должны были бы потратить на газпромовский газ. Если бы мы заплатили столько, сколько хочет" Газпром ", то ВВП Украины в 2016 году не вырос бы на 1,5% , а упал бы на 2,5%. Об девальвации гривны, дефиците госбюджета можете додумать сами. Вот реальный результат наших действий. В частности того, что мы создали возможности получать необходимые объемы импортируемого газа из Европы. И поэтому теперь "Газпром" не в состоянии нас шантажировать прекращением поставок газа. Мы тратим на импортируемый газ в три раза меньше денег, а с "Газпромом" разбираемся в Стокгольмском арбитраже ", - подытожили в" Нафтогазе ".

Как сообщал УНН, 4 января председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что они готовы к сценарию, при котором российский газовый монополист "Газпром" может спровоцировать кризисную ситуацию на газовом рынке Украины и Европейского Союза зимой 2017 года.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы