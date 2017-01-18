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"Нафтогаз" не платитиме 5,3 млрд дол. "Газпрому" за рахунком 2016 року до рішення суду в Стокгольмі

"Нафтогаз" не платитиме 5,3 млрд дол. "Газпрому" за рахунком 2016 року до рішення суду в Стокгольмі

Київ • УНН

 • 10442 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Російський "Газпром" виставив "Нафтогазу" рахунок у сумі 5,3 млрд дол. за газ, який не був отриманий чи замовлений українською стороною до рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться на сторінці "Нафтогазу" в Facebook, передає УНН.

"Не плануємо оплачувати рахунок від "Газпрому" на суму 5,3 млрд дол. за газ, який не замовляли та не отримували протягом 2016 року. Це втричі більше, ніж ми заплатили за весь імпорт (з Європи) у 2016 році. Газпром посилається на положення "бери або плати". Наша позиція залишається незмінною: арбітраж вирішить, чи має застосовуватись це положення", - повідомили в "Нафтогазі".

Зазначається, що "Нафтогаз" заплатив за весь газ з Європи у 2016 1,6 млрд дол.

"Тобто на газ з Європи у 2016 році ми витратили в 3 рази менше, ніж мали би витратити на газпромівський газ. Якщо би ми заплатили стільки, скільки хоче "Газпром", то ВВП України у 2016 році не зріс би на 1,5%, а впав би на 2,5%. Про девальвацію гривні, дефіцит держбюджету можете додумати самі. Ось реальний результат наших дій. Зокрема того, що ми створили можливості отримувати необхідні обсяги імпортованого газу з Європи. І тому тепер "Газпром" не в змозі нас шантажувати припиненням поставок газу. Ми витрачаємо на імпортований газ в три рази менше грошей, а з "Газпромом" розбираємося у Стокгольмському арбітражі", - підсумували в "Нафтогазі".

Як повідомляв УНН, 4 січня голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що вони готові до сценарію, при якому російський газовий монополіст “Газпром” може спровокувати кризову ситуацію на газовому ринку України і Європейського Союзу взимку 2017 року.

 

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