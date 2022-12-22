Нефть дорожает из-за ограниченных запасов в США на фоне зимнего шторма

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром во время торгов выросли в цене до 82,46 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:40, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,32%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 78,60 доллара за баррель, прибавив 0,40%.

Детали

Цены на нефть растут четвертый день подряд в четверг, а запасы сырой нефти, мазута и топлива для реактивных двигателей в США сокращаются, поскольку на США обрушился зимний шторм, а количество поездок в канун праздничного сезона резко вырастет, отмечает Reuters.

Обе марки подскочили в цене в среду после того, как правительственные данные показали, что запасы сырой нефти в США сократились гораздо больше, чем ожидали аналитики, зафиксировав падение на 5,89 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 декабря.

Дополнение

Российский экспорт нефти упал после введения санкций G7.

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