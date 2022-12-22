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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15411 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Нафта дорожчає через обмежені запаси у США на тлі зимового шторму

Нафта дорожчає через обмежені запаси у США на тлі зимового шторму

Київ • УНН

 • 400324 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 82,46 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:40, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,32%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 78,60 долара за барель, додавши 0,40%.

Деталі

Ціни на нафту зростають четвертий день поспіль у четвер, а запаси сирої нафти, мазуту та палива для реактивних двигунів у США скорочуються, оскільки на США обрушився зимовий шторм, а кількість поїздок напередодні святкового сезону різко зросте, відзначає Reuters.

Обидві марки підскочили в ціні у середу після того, як урядові дані показали, що запаси сирої нафти в США скоротилися набагато більше, ніж очікували аналітики, зафіксувавши падіння на 5,89 млн барелів за тиждень, що закінчився 16 грудня.

Доповнення

Російський експорт нафти впав після впровадження санкцій G7.

Українські Національні Новини

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