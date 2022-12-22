Нафта дорожчає через обмежені запаси у США на тлі зимового шторму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 82,46 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:40, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,32%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 78,60 долара за барель, додавши 0,40%.
Деталі
Ціни на нафту зростають четвертий день поспіль у четвер, а запаси сирої нафти, мазуту та палива для реактивних двигунів у США скорочуються, оскільки на США обрушився зимовий шторм, а кількість поїздок напередодні святкового сезону різко зросте, відзначає Reuters.
Обидві марки підскочили в ціні у середу після того, як урядові дані показали, що запаси сирої нафти в США скоротилися набагато більше, ніж очікували аналітики, зафіксувавши падіння на 5,89 млн барелів за тиждень, що закінчився 16 грудня.
Доповнення
Російський експорт нафти впав після впровадження санкцій G7.