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Нефть Brent торгуется выше 26 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 13826 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 26,37 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Нефть Brent торгуется выше 26 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 18,84 доллара за баррель, потеряв 4,75%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступает в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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