Нефть Brent торгуется ниже 57 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром снизились в цене до 56,77 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:24, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 53,65 доллара за баррель, потеряв 0,2%.
Добавим, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.