Нафта Brent торгується нижче 57 дол. за барель

За даними видання станом на 8:24, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилась на 0,21%.

При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI знизилась до 53,65 долара за барель, втративши 0,2%.

Додамо, під час зустрічі ОПЕК у Відні 30 листопада картель домовився про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на день.

Згодом, 10 грудня, країни поза ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти на 558 тис. барелів на день.