Нефть Brent подорожала до 77,44 долл. за баррель

По данным издания, по состоянию на 840 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,06%.

При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене до 73,16 доллара за баррель, прибавив 0,30%.

Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют повышение средних цен на нефть в 2018 году на 11,7%, по сравнению с 2017 годом, а также падение цены на 4,3% в 2019 году.



Украина в течение 2017 увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16034000 т соответственно к предыдущему.