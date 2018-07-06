Нафта Brent подорожчала до 77,44 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок вранці збільшилась в ціні до 77,44 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання, станом на 08:40 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent збільшилась на 0,06%.
При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI збільшились в ціні до 73,16 долара за барель, додавши 0,30%.
Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують підвищення середніх цін на нафту в 2018 році на 11,7%, в порівнянні з 2017 роком, а також падіння ціни на 4,3% в 2019 році.
Україна протягом 2017 року збільшила обсяги прокачування нафти на 5,3% до 16,034 млн т відповідно до попереднього .