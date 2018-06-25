Чрезвычайная пожароопасность ожидается на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В большинстве южных областей Украины по среду сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"25-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
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