Чрезвычайная пожароопасность ожидается на юге Украины

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"25-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных гору Поп Иван в украинских Карпатах засыпало снегом.