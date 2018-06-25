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Надзвичайна пожежонебезпека очікується на півдні України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У більшості південних областей України по середу утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

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"25-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних гору Піп Іван в українських Карпатах засипало снігом.

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