Над Запорожьем ПВО сбила три вражеские ракеты – горсовет

Цитата

"В разных районах города люди слышали взрывы. Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации они уничтожили три крылатые ракеты над городом. Поэтому паниковать не нужно. Но нужно помнить о том, что сирены звучат не просто так", — написал Куртев.

Напомним

В Токмаке Запорожской области российские оккупанты заставляют медработников подписывать "контракты" на работу с министерством здравоохранения российской федерации.