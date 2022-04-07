Над Запоріжжям ППО збила три ворожі ракети – міськрада

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"У різних районах міста люди чули вибухи. Справа в тому, що цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією вони знищили три крилаті ракети над містом. Тому панікувати не потрібно. Але потрібно пам’ятати про те, що сирени звучать не просто так", — написав Куртєв.

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