Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

Над Сумской областью ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 2 ударных дрона типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщили в среду в Сумской ОВА, пишет УНН.

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"В небе над Сумской областью в ночь на 13 марта Силами противовоздушной обороны области было уничтожено 2 вражеских БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

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Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах. Уничтожено около полутора десятков квартир. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека, сообщали в МВД.

Как отметил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, враг нанес удар БпЛА типа "шахед". "Прямой удар в жилой пятиэтажный дом. Предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены", - указал глава ГВА в Telegram.