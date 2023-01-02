Над Николаевской областью ночью уничтожили семь вражеских дронов-камикадзе - ОК "Юг"

Цитата

"Ночью, с 1 на 2 января 2023 года, российские оккупационные войска снова атаковали юг страны ударными дронами-камикадзе "Shahed-136". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Николаевской области уничтожено шесть вражеских дронов, еще один воинами Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил при этом, что в целом на территории Николаевской области обстрелы за минувшие сутки не зафиксированы.

Дополнение

За время воздушной тревоги над столицей 2 января было сбито 20 воздушных целей.

В результате ночного вражеского обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры.