Над Николаевской областью ночью уничтожили семь вражеских дронов-камикадзе - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В ночь с 1 на 2 января над Николаевской областью украинские военные сбили семь дронов-камикадзе. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.
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"Ночью, с 1 на 2 января 2023 года, российские оккупационные войска снова атаковали юг страны ударными дронами-камикадзе "Shahed-136". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Николаевской области уничтожено шесть вражеских дронов, еще один воинами Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил при этом, что в целом на территории Николаевской области обстрелы за минувшие сутки не зафиксированы.
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За время воздушной тревоги над столицей 2 января было сбито 20 воздушных целей.
В результате ночного вражеского обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры.