Над Миколаївщиною вночі знищили сім ворожих дронів-камікадзе - ОК "Південь"

Цитата

"Уночі, з 1 на 2 січня 2023 року, російські окупаційні війська знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищено шість ворожих дронів, ще один воїнами Національної гвардії України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив при цьому, що загалом, на території Миколаївської області обстрілів за минулу добу не зафіксовано.

Доповнення

За час повітряної тривоги над столицею 2 січня було збито 20 повітряних цілей.

Внаслідок нічного ворожого обстрілу столиці пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.