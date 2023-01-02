Над Миколаївщиною вночі знищили сім ворожих дронів-камікадзе - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У ніч з 1 на 2 січня над Миколаївською областю українські військові збили сім дронів-камікадзе. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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"Уночі, з 1 на 2 січня 2023 року, російські окупаційні війська знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищено шість ворожих дронів, ще один воїнами Національної гвардії України", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив при цьому, що загалом, на території Миколаївської області обстрілів за минулу добу не зафіксовано.
Доповнення
За час повітряної тривоги над столицею 2 січня було збито 20 повітряних цілей.
Внаслідок нічного ворожого обстрілу столиці пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.