Над Днепропетровской областью сбили 10 российских ракет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В небе над Днепропетровской областью сегодня сбили 10 российских ракет, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграмм, пишет УНН.
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"Наши защитники сбили в небе над Днепропетровской областью 10 российских ракет. Слава нашей ПВО", - сообщил Резниченко.
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Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.