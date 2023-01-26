Над Черкасской областью силами ПВО сбита вражеская цель

Цитата

“Всю ночь российская дрянь терроризировала Украину. Но наши защитники неба дали достойный отпор. Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, уничтожены все 24 „Шахеды“, которые применил противник. Около часа ночи над нашей областью силами ПВО тоже сбита вражеская цель. Предварительно без пострадавших и разрушений. Слава воинам Воздушных Сил! В то же время опасность сохраняется и на утро”, — отметил он.

Табурец добавил, что в связи с угрозой новых атак, по Черкасской области возможны предупредительные отключения электроэнергии. Он призвал не игнорировать воздушные тревоги.

Дополнение

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, информируют Воздушные Силы ВС Украины.

По предварительным данным противник применил 24 “шахеды”.

Все 24 — уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, в взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.