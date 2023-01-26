Над Черкаською областю силами ППО збито ворожу ціль

Цитата

“Усю ніч російська погань тероризувала Україну. Але наші оборонці неба дали гідну відсіч. Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, знищено всі 24 „Шахеди“, які застосував противник. Близько першої ночі над нашою областю силами ППО теж збито ворожу ціль. Попередньо без потерпілих і руйнацій. Слава воїнам Повітряних Сил! Водночас небезпека зберігається і на ранок”, — зазначив він.

Табурець додав, що у зв’язку із загрозою нових атак, по Черкащині можливі запобіжні відключення електроенергії. Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Доповнення

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря, інформують Повітряні Сили ЗС України.

За попередніми даними противник застосував 24 “шахеди”.

Усі 24 — знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.