Над Буковиной ночью сбили два дрона - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Прошлой ночью над Черновицкой областью сбили два вражеских беспилотника, сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.
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"Прошлой ночью над Буковиной сбили два беспилотника. Предварительно, сегодня, в 13:15 на территории Сокирянской громады местные жители нашли обломки вражеского беспилотного летательного аппарата «Герань-2», который сбили силами ПВО прошлой ночью", - указал он.
На месте происшествия, по его словам, работают все службы.
"К счастью, ни граждане, ни их имущество не пострадали", - отметил Запаранюк.
"Напомним, сегодня мы сообщали о сбитии ударного беспилотника «Shahed-136» над Хотинщиной. Таким образом, наши защитники из сил ПВО сбили над Буковиной два беспилотника. Спасибо за сохранение жизней наших граждан!" - добавил глава ОВА.
Дополнение
Из-за ночной атаки "шахедов" на Буковине есть обесточивания.