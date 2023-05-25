Над Буковиною уночі збили два дрони - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Минулої ночі над Чернівецькою областю збили два ворожі безпілотники, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.
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"Минулої ночі над Буковиною збили два безпілотники. Попередньо, сьогодні, о 13:15 на території Сокирянської громади місцеві мешканці знайшли уламки ворожого безпілотного літального апарата «Герань-2», який збили силами ППО минулої ночі", - вказав він.
На місці події, з його слів, працюють усі служби.
"На щастя, ні громадяни, ні їхнє майно не постраждали", - зазначив Запаранюк.
"Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли про збиття ударного безпілотника «Shahed-136» над Хотинщиною. Таким чином, наші захисники із сил ППО збили над Буковиною два безпілотники. Дякуємо за збереження життів наших громадян!" - додав голова ОВА.
Доповнення
Через нічну атаку "шахедів" на Буковині є знеструмлення.