Через нічну атаку "шахедів" на Буковині є знеструмлення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Через нічну атаку ворожих ударних дронів, внаслідок падіння уламків, у Чернівецькій області є знеструмлення і пошкодження. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Над територією нашої області сили ППО також знищили ворожий безпілотник. О 04:18 в Дністровському району Чернівецької області внаслідок падіння уламків БПЛА «Шахед-136» виникла пожежа в гаражі, пошкоджено 3 житлових будинки. Уламками пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі відключено 140 абонентів у Дністровському районі", - написав Запаранюк.
Він зауважив, що інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо
На заході України знищили 22 "шахеди".