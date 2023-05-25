Из-за ночной атаки "шахедов" на Буковине есть обесточивания

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"Над территорией нашей области силы ПВО также уничтожили вражеский беспилотник. В 04:18 в Днестровском районе Черновицкой области в результате падения обломков БПЛА «Шахед-136» возник пожар в гараже, повреждены 3 жилых дома. Обломками повреждены две линии электропередач. Сейчас отключено 140 абонентов в Днестровском районе", - написал Запаранюк.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним

На западе Украины уничтожили 22 "шахеды".