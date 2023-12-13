Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ
Киев • УНН
Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ
Согласовано начало удовлетворения требований кредиторов уже девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №1577 от 11 декабря 2023 года согласовано начало удовлетворения требований кредиторов девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНКОРД" (далее - АО "АКБ "КОНКОРД").
Согласно указанному решению, начато частичное удовлетворение требований 72 кредиторов девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов АО "АКБ "КОНКОРД" в размере 57 025 905,06 грн, что составляет 24,98% от общей суммы девятой очереди", - сообщили в Фонде.
В ФГВФЛ напомнили, что требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору одной очереди. Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов АО "АКБ "Конкорд". Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
Напомним
Совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка отмечала, что на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно. Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "Конкорд" с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, достигла 647 млн грн. В конце ноября ФГВФЛ сообщил о начале удовлетворения выплат 8 очереди.
Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ
Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ.
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