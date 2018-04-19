Начальника штаба ВМС ВСУ уволили из-за ненадлежащего исполнения обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Начальника штаба военно-морских сил ВС Украины Романа Гладкого уволили с должности из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
“В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины было принято решение об увольнении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого”, — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что причины увольнения напрямую связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей.
Как сообщал УНН, Верховная Рада уравняла размер разовых выплат для украинских и иностранных военных ВСУ.