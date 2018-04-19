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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Начальника штабу ВМС ЗСУ звільнили через неналежне виконання обов'язків

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Начальника штабу військово-морських сил ЗС України Романа Гладкого звільнили з посади через неналежне виконання службових обов'язків. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.

Начальника штабу ВМС ЗСУ звільнили через неналежне виконання обов'язків

“Відповідно до подання, яке надійшло до Міністра оборони України було прийнято рішення щодо увільнення від займаної посади начальника штабу — першого заступника командувача ВМС ЗС України капітана першого рангу Романа Гладкого”, — сказано у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що причини звільнення безпосередньо пов’язані із неналежним виконанням ним службових обов’язків.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада зрівняла розмір разових виплат для українських і іноземних військових ЗСУ.

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