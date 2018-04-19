Начальника штабу ВМС ЗСУ звільнили через неналежне виконання обов'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Начальника штабу військово-морських сил ЗС України Романа Гладкого звільнили з посади через неналежне виконання службових обов'язків. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
“Відповідно до подання, яке надійшло до Міністра оборони України було прийнято рішення щодо увільнення від займаної посади начальника штабу — першого заступника командувача ВМС ЗС України капітана першого рангу Романа Гладкого”, — сказано у повідомленні.
У Міноборони зазначили, що причини звільнення безпосередньо пов’язані із неналежним виконанням ним службових обов’язків.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада зрівняла розмір разових виплат для українських і іноземних військових ЗСУ.