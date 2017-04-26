Начальник бюро технической инвентаризации на Буковине задержан на взятке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26823 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91174 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146735 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112931 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114227 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111112 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103225 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106692 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103295 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151299 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Начальник бюро технической инвентаризации на Буковине задержан на взятке

Начальник бюро технической инвентаризации на Буковине задержан на взятке

Киев  •  УНН

 • 10859 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Начальнику Кельменецкого бюро технической инвентаризации Черновицкой области, задержанному на взятке в 1 тыс. долл. США, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (УК) Украины (злоупотребление влиянием). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Начальнику Кельменецкого бюро технической инвентаризации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления передбаченогоч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием)", - говорится в сообщении.

Так, 10 апреля 2017 года работники прокуратуры Черновицкой области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины и следователями главного управления Национальной полиции задержали указанное должностное лицо после получения неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долл. США.

Данную сумму руководитель коммунального предприятия требовал от местного предпринимателя за решение вопроса с должностными лицами инспекции архистройконтролю в Черновицкой области о принятии декларации о начале выполнения строительных работ объекта недвижимости коммерческого назначения и невозврата данной декларации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным мерой пресечения в виде залога в размере 128 тыс. грн.

Кроме этого, он отстранен от занимаемой должности сроком на 2 месяца.

Как сообщал УНН 25 апреля, депутатов-взяточников разоблачили правоохранители в Днепропетровской области.

 

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