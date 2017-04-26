Начальник бюро технической инвентаризации на Буковине задержан на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Начальнику Кельменецкого бюро технической инвентаризации Черновицкой области, задержанному на взятке в 1 тыс. долл. США, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (УК) Украины (злоупотребление влиянием). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Начальнику Кельменецкого бюро технической инвентаризации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления передбаченогоч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием)", - говорится в сообщении.
Так, 10 апреля 2017 года работники прокуратуры Черновицкой области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины и следователями главного управления Национальной полиции задержали указанное должностное лицо после получения неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долл. США.
Данную сумму руководитель коммунального предприятия требовал от местного предпринимателя за решение вопроса с должностными лицами инспекции архистройконтролю в Черновицкой области о принятии декларации о начале выполнения строительных работ объекта недвижимости коммерческого назначения и невозврата данной декларации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным мерой пресечения в виде залога в размере 128 тыс. грн.
Кроме этого, он отстранен от занимаемой должности сроком на 2 месяца.
Как сообщал УНН 25 апреля, депутатов-взяточников разоблачили правоохранители в Днепропетровской области.