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Начальника бюро технічної інвентаризації на Буковині викрито на хабарі

Начальника бюро технічної інвентаризації на Буковині викрито на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Начальнику Кельменецького бюро технічної інвентаризації Чернівецької області, затриманому на хабарі у 1 тис. долл. США, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (КК) України (зловживання впливом). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

"Начальнику Кельменецького бюро технічної інвентаризації повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом)", - йдеться у повідомленні.

Так, 10 квітня 2017 року працівники прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України та слідчими головного управління Національної поліції затримали вказаного посадовця після одержання неправомірної вигоди у сумі 1 тис. долл. США.

Дану суму керівник комунального підприємства вимагав від місцевого підприємця за вирішення питання зі службовими особами інспекції архібудконтролю в Чернівецькій області щодо прийняття декларації про початок виконання будівельних робіт об’єкту нерухомості комерційного призначення та неповернення даної декларації.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави в розмірі 128 тис. грн.

Крім цього, його відсторонено від займаної посади строком на 2 місяці.

Як повідомляв УНН 25 квітня, депутатів-хабарників викрили правоохоронці на Дніпропетровщині.

 

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