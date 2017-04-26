Начальника бюро технічної інвентаризації на Буковині викрито на хабарі

"Начальнику Кельменецького бюро технічної інвентаризації повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом)", - йдеться у повідомленні.

Так, 10 квітня 2017 року працівники прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України та слідчими головного управління Національної поліції затримали вказаного посадовця після одержання неправомірної вигоди у сумі 1 тис. долл. США.

Дану суму керівник комунального підприємства вимагав від місцевого підприємця за вирішення питання зі службовими особами інспекції архібудконтролю в Чернівецькій області щодо прийняття декларації про початок виконання будівельних робіт об’єкту нерухомості комерційного призначення та неповернення даної декларації.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави в розмірі 128 тис. грн.

Крім цього, його відсторонено від займаної посади строком на 2 місяці.

Як повідомляв УНН 25 квітня, депутатів-хабарників викрили правоохоронці на Дніпропетровщині.