Начальник радиостанции воинской части воровал имущество и продавал и радиорынках

“По данным следствия, начальник нелегально демонтировал комплектующие элементы радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов для продажи. Похищенное имущество он хранил по месту жительства в областном центре. Своих клиентов фигурант подыскивал среди торговцев драгоценными металлами, в частности на местных радиорынках. При этом, чтобы избежать ответственности за содеянное, в конце апреля военный самовольно покинул место службы и некоторое время скрывался у знакомых на территории региона, а также во Львовской области. После проведения неотложных следственно-оперативных и розыскных действий правоохранители задержали дезертира в Хмельницком”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в хищении военного имущества и дезертирстве, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На похищенные составные элементы радиостанции наложен арест. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении двум военнослужащих из-за нехватки автозапчастей к военной технике на более 1 миллион гривен и хищения имущества.