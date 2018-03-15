НАБУ завершило досудебное следствие по делу о растрате средств на Львовском бронетанковом заводе

КИЕВ. 15 марта. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" (ГП "ЛБТЗ"), подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.