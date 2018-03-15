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НАБУ завершило досудебное следствие по делу о растрате средств на Львовском бронетанковом заводе

НАБУ завершило досудебное следствие по делу о растрате средств на Львовском бронетанковом заводе

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" (ГП "ЛБТЗ"), подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.

3 марта 2018 этим лицам и их защитникам открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В частности:

- директор ГП "ЛБТЗ" подозревается в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, ч.2 ст.366 УК Украины;

- заместителю директора ГП "ЛБТЗ" по коммерческим вопросам инкриминируется совершение преступления по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины;

- начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майору - ч.5 ст.191 УК Украины;

- начальнику отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник - ч.5 ст.191 УК Украины;

- основателю ООО "Булет Лайн" - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что ГП "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральном бронетанковом управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6.

По документам, "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - не новы, а бывшими в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

По результатам проведения ряда экспертиз - экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей - следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение. Они превышают более чем 14,15 млн. грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года.

О подозрении лицам, причастным к реализации коррупционной схемы по закупке двигателей, сообщили 14 июля 2017.

Напомним, 14 июля 2017, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в растрате имущества.

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