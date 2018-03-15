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НАБУ завершило досудове слідство у справі про розтрату коштів на Львівському бронетанковому заводі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення досудового розслідування посадовцям Збройних Сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” (ДП “ЛБТЗ”), підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України, з посиланням на прес-службу відомства передає УНН.

3 березня 2018 року цим особам та їх захисникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Зокрема:

— директор ДП “ЛБТЗ” підозрюється у вчиненні злочину за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, ч.2 ст.366 КК України;

— заступнику директора ДП “ЛБТЗ” з комерційних питань інкримінується вчинення злочину за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України;

— начальнику Центрального бронетанкового управління ЗСУ, генерал-майору — ч.5 ст.191 КК України;

— начальнику відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ, полковник — ч.5 ст.191 КК України;

— засновнику ТОВ “Булет Лайн” — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП “Львівський бронетанковий завод” виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України (ЦБТУ ЗСУ) нових двигунів В-46-6.

За документами, “ЛБТЗ” придбав у ТОВ “Булет Лайн” і поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів. Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів; договір із ТОВ був фіктивний, а двигуни — не новими, а такими, що були у використанні. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України.

За результатами проведення низки експертиз — економічної, комплексної судової автотехнічної, трасологічної, товарознавчої експертизи двигунів — слідство уточнило розмір збитків, завданих державі через корупційне правопорушення. Вони перевищують більш ніж 14,15 млн грн.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2016 року.

Про підозру особам, причетним до реалізації корупційної схеми з закупівлі двигунів, повідомлено 14 липня 2017 року.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали низку посадових осіб  Збройних сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” за підозрою в розтраті майна.

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