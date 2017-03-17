НАБУ завершило досудебное расследование по "сахарному делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области и еще двух человек, подозреваемых в хищении сахара, хранившегося на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения "Аграрный фонд" в Черкасской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Отмечается, что 17 марта подозреваемым и стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
По версии следствия, в период с июля 2015 по февраль 2016 руководители субъектов хозяйствования при содействии работников органов и Государственной исполнительной службы совершили хищение сахара-песка ГСБУ "Аграрный фонд" на сумму 211,65 млн грн.
Бывшему заместителю прокурора Киевской области инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.1 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 2 ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.
Экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Руководителю предприятия инкриминируют преступления, предусмотренные ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 УК Украины
Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в начале февраля 2016 по собственным наработками.
18 мая 2016 детективы НАБУ задержали заместителя прокурора Киевской области, 19 мая ему сообщено о подозрении.
16 июня задержан должностное лицо предприятия, задействованного в схеме хищения государственного сахара.
Как сообщал УНН, НАБУ начало расследование в отношении незаконного обогащения первого заместителя главы СБУ.